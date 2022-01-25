Стало известно о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса у подростков

16:02, 25 янв 2022

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин на брифинге по коронавирусу рассказал о противопоказаниях вакцины для подростков. Он отметил, что перед проведением процедуры каждого ребенка будет осматривать педиатр.







«Противопоказанием для введения первого компонента являются тяжелые аллергические реакции, которые есть у ребенка, период острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, то есть это обострения хронических заболеваний, активная фаза неинфекционного заболевания. Вакцинацию будут проводить спустя 2-4 недели после выздоровления и наступления ремиссии. Противопоказанием является возраст до 12 лет, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Для второго компонента вакцины является тяжелая поствакцинальное осложнение, которые у ребенка были до этого или возникли после введения первого компонента», — сказал Максим Забелин.

Он также добавил, что отдельное внимание при вакцинации детей будет уделено пациентам с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска. Их будут прививать в первую очередь.



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