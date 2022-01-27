Погода в Башкирии 27 января 2022 года: снежный накат и гололедица

08:04, 27 янв 2022

В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды на 27 и 28 января. Синоптики передали, что в республике пройдет снег, пообещали также снежный накат и гололедицу.



27 января небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.



28 январа местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -18, -23°, днем -6,-11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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