Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на невозможность дозвониться в поликлинику

10:13, 27 янв 2022

Уфимка пожаловалась Радию Хабирову на то, что не смогла дозвониться до детской городской поликлиники № 4 по адресу: улица Ферина, 20/1. Об этом она написала на сайте электронной приемной.



— С 14:00 до 17:30 звоню (347 звонков). Просто не берут трубку. Звоню с трех телефонов! Потом зашла в «2ГИС», а там больше 100 отзывов, что они не берут трубки. Разберитесь с этим. Если бы могла оставить 2 детей, сходила бы лично, — написала местная жительница.







С подобной проблемой уфимцы сталкиваются часто. Еще одна неравнодушная жительница проверила лично, что происходит, когда в поликлинике звонит телефон. Оказалось, что его просто игнорируют.



— Объясните, для чего указаны номера телефонов, если их не берут от слова совсем? Стою напротив регистратуры, звоню, и ведь делают вид, что не слышат и не видят, как звонит телефон. Люди звонят сюда не с целью поболтать, собрать сплетни. Они звонят с проблемами и вопросами, касающимися здоровья детей. Назвать это безобразием, это все равно, что ничего не сказать. Вот какое отношение у нас к людям, — рассказала уфимка.

Горожане задаются вопросом, для чего нужен телефон, если его не берут. При сложной эпидемиологической ситуации в республике связь с поликлиникой просто необходима.



— Зачем указан номер в регистратуре, если не дозвониться по нему? Дочь заболела COVID-19, за все время врач не позвонил и не пришел ни разу. Когда идти в больницу, никто не сообщил. Наплевательское отношение, — рассказала местная жительница.





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