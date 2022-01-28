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Погода в Башкирии 28 января 2022 года: похолодает до -25 градусов

Погода в Башкирии 28 января 2022 года: похолодает до -25 градусов

08:06, 28 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 28 и 29 января. Синоптики прогнозируют, что в республике температура воздуха опустится до -25°. Пообещали также и ухудшение погодных условий – гололед, снежный накат и туман. 

28 января местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13. 



29 января местами также небольшой снег. Ветер восточный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днем -8,-13°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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