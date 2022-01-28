Какая погода будет в Башкирии в феврале 2022 года

10:14, 28 янв 2022

Совсем скоро в Башкирию придет февраль, а там и до весны недалеко. Январь запомнился жителям республики сильными снегопадами, из-за чего дороги и тротуары завалило снегом, а власти только разводили руками – мол, с техникой и рабочей силой беда.







На днях синоптики опубликовали прогноз погоды на последний зимний месяц. Неприятных сюрпризов в виде заморозков или аномального потепления не ожидается, хотя начало месяца в республике выдастся довольно теплым и снежным.



Так на севере республики в начале февраля температура воздуха не будет опускаться ниже -2; - 3 градусов, а днем и вовсе потеплеет до 0; +1. Все это время будет идти сильный снег с дождем. Со второй недели температура вернется в норму: ночью от -15 до -17, днем -9; -13 градусов. В основном, ожидается солнечная погода, и лишь изредка прогнозируются пасмурные дни и небольшой снег.





На западе Башкирии в первую неделю февраля также ожидаются снегопады и ощутимое потепление до +1 днем. Со второй недели февраль вспомнит, что он еще не весенний месяц: по ночам столбики термометров будут опускаться до -16, днем слегка теплеть до -12; -13. Значительные осадки прогнозируются только в первую половину месяца. Потом будет морозно и солнечно. Небольшой снег выпадет только в самом конце месяца, когда снова потеплеет.



Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в восточных районах региона: теплое начало месяца с мокрым снегом, плюсовой температурой днем и всего -2; -3 ночью. С 10 февраля столбики термометров по ночам опустятся до -16, днем до -12. Последняя неделя месяца снова отметится буранами и снегопадами, при этом значительного потепления при этом ждать не стоит.



На юге республики будет немного холоднее: плюсовых температур в начале месяца не ожидается, да под конец февраля по ночам будет подмораживать до -12. В целом же средняя температура воздуха в течение месяца не будет отличаться от среднестатистической: – 13; -14 градусов.









Что касается Уфы, до 5 февраля тут ожидаются сильные снегопады вперемешку с дождем, плюсовая температура днем и всего -1 ночью. Далее синоптики обещают стабильные -13; -15 ночью и -9; -11 в дневное время. Иногда выпадут редкие осадки, в целом же погода будет солнечная и безветренная.





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