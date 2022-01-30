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Погода в Башкирии 30 января: гололедица и снежный накат

Погода в Башкирии 30 января: гололедица и снежный накат

10:36, 30 янв 2022

В воскресенье, 30 января, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявили штормовое предупреждение.



По информации региональных синоптиков, завтра в Башкирии ожидается гололед, снежный накат на дорогах и гололедица. Жителей региона настоятельно просят соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды.

В частности, при гололеде водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Пешеходов просят убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть — тормозной путь при такой погоде резко увеличивается.

При этом в Башкирии установится теплая погода — днем ожидается около 2 градусов мороза, а ночью до 5 градусов ниже нуля.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Теги: погода
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