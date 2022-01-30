В Башкирии скончалась девочка, которой собрали деньги на лечение в Германии

21:20, 30 янв 2022

В Уфе скончалась 8-летняя Ксюша Тюкина, у которой диагностировали опухоль мозга.







Впервые о печальной истории маленькой уфимки родители Ксюши сообщили в соцсетях осенью 2021 года. Еще в 2020 году появились первые симптомы болезни – утомляемость, головная боль, тошнота и сонливость. Позже врачи озвучили страшный диагноз – опухоль головного мозга.



Родители Ксюши пытались всеми силами найти деньги на лечение страшной болезни. Они объявили сбор денег – 59 тысяч евро на лечение в немецкой клинике в Кельне. В декабре 2021 года состояние девочки ухудшилось, и немецкая клиника отказала семье Тюкиных в дальнейшем лечение. Родители Ксюши до последнего верили, что их дочь сможет перебороть болезнь.

К сожалению, чуда не произошло. 28 января мама девочки Екатерина рассказала, что Ксюши не стало.



- Сегодня в 16.05 сердечко Ксюши остановилось. Она дождалась нас, чтобы попрощаться и ушла, - написала женщина в соцсетях.





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Фото: www.instagram.com/ksysha_spasti/