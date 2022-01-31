Погода в Башкирии 31 января 2022 года: прогнозируется потепление
07:45, 31 янв 2022
Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, сегодня, 31 декабря, пройдет небольшой мокрый снег местами до умеренного. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,…-9°, местами -12,…-17°, днем -1,…-6°.
Завтра, 1 февраля, ожидается небольшой мокрый снег, местами умеренный. В отдельных районах республики будет гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный порывистый. Температура воздуха ночью составит -4,…-9°, при прояснениях -12,…-17°, днем столбики термометров покажут 0,…-5°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather