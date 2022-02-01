В Башкирии из-за непогоды частично ограничили движение на трассе М-5

14:25, 01 фев 2022

В Башкирии на трассе М-5 частично ввели ограничения движения. Об этом сообщили в МЧС республики со ссылкой на упрдор «Приуралье» сегодня, 1 февраля.



По данным ведомства, ограничение действует с 13:00 на участке с 1205-го км (н.п. Северное) по 1281-й (н.п. Октябрьский, граница Республик Татарстан и Башкортостан) км федеральной автодороги М-5.







— Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями: низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта, — сообщили в ведомстве.



Причиной ограничений стали низовая метель и сильный снегопад. В ГИБДД республики водителей просят повременить с дальними поездками.

— Госавтоинспекция просит быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий, — отметили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что В ближайшие сутки на территории Башкирии ожидается метель и усиление юго-западного ветра с 8 до 17 метров в секунду. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в региональном МЧС.





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