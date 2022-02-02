Погода в Башкирии 2 февраля 2022: мокрый снег и гололедица

08:21, 02 фев 2022









сообщил прогноз погоды на 2 и 3 февраля. Метеорологи пообещали ухудшение погоды в регионе. По информации синоптиков, в республике ожидается снежный накат, гололед, отложение мокрого снега.2 февраля пообещали небольшой снег, южный умеренный ветер. Температура воздуха днем -1,-6°.

3 февраля пообещали ночью небольшой снег, днем снег, переходящий в мокрый снег, местами гололед, днем отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, днем местами снежные заносы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях -13,-18°, днем +1,-4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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