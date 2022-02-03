Погода в Башкирии 3 февраля: метели и мокрый снег

08:31, 03 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике ожидается теплый февраль. По данным синоптиков, температура воздуха в последнем месяце зимы будет выше нормы на 1-2° (норма -13,8°).







Что касается ближайших двух дней, то в регионе 3 и 4 февраля по прогнозу метели, мокрый снег и сильные порывы ветра.



3 февраля пообещали днем снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха -4,+1°.

4 февраля ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы и накаты с гололедицей. Температура воздуха ночью 0,-5°, по югу до -10°, днем +1,-4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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