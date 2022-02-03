Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 3 февраля: метели и мокрый снег

Погода в Башкирии 3 февраля: метели и мокрый снег

08:31, 03 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике ожидается теплый февраль. По данным синоптиков, температура воздуха в последнем месяце зимы будет выше нормы на 1-2° (норма -13,8°).

Что касается ближайших двух дней, то в регионе 3 и 4 февраля по прогнозу метели, мокрый снег и сильные порывы ветра. 

3 февраля пообещали  днем снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха -4,+1°.

4 февраля ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы и накаты с гололедицей.  Температура воздуха ночью 0,-5°, по югу до -10°, днем +1,-4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: