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Погода в Башкирии 4 февраля 2022 года: снег с дождем и метели

Погода в Башкирии 4 февраля 2022 года: снег с дождем и метели

08:45, 04 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 4 и 5 февраля ожидается ухудшение погодных условий. По информации ведомства, в регионе пообещали метель, снег с дождем и гололедицу.

4 февраля  по прогнозу будет  снег, переходящий в снег с дождем, по северу республики до сильного, в южных районах без существенных осадков. Местами ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем +1,-4°.

5 февраля местами пообещали небольшой снег, гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, днем -2,-7°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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