Погода в Башкирии 5 февраля 2022 года: мокрый снег и гололед

09:47, 05 фев 2022

В выходные, 5 и 6 февраля, пообещали гололед, небольшой снег, снежный накат и гололедицу. Температура воздуха опустится до -17°.



5 февраля местами небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°.







6 февраля Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -17°, днем -2,-7°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram