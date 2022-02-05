Погода в Башкирии 5 февраля 2022 года: мокрый снег и гололед
09:47, 05 фев 2022
В выходные, 5 и 6 февраля, пообещали гололед, небольшой снег, снежный накат и гололедицу. Температура воздуха опустится до -17°.
5 февраля местами небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°.
6 февраля Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -17°, днем -2,-7°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник:
ufa.aif.ru
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