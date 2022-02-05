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Жители пожаловались Главе Башкирии на невозможность получения лекарств для детей-инвалидов

Жители пожаловались Главе Башкирии на невозможность получения лекарств для детей-инвалидов

09:53, 05 фев 2022

Жители Башкирии массово обратились к главе региона из-за отсутствия возможности получить жизненно важные лекарства для детей, болеющих сахарным диабетом.

«Когда нам ждать порядка с обеспечением детей-инвалидов с сахарным диабетом 1 типа? Рецепты на инсулин стоят на отсроченном обеспечении с ноября 2021 года. Препарат приходится покупать за свой счёт, так как он жизненно необходим. Минздрав разве может самовольно менять инсулин? Правильная компенсация, подборка доз — это огромный труд, который налаживается не одним днём. У детей есть право выбора. На своих инсулинах они компенсированы и живут!», — написала Юля.

«Определитесь с вопросом об обеспечении детей инвалидов с сахарным диабетом 1 типа НМГ. Уже и в Челябинске, и в Перми принято решение, неужели у нас в Башкортостане настолько хуже,» — задалась вопросом Аида Юсупова.

«Планы по обеспечению детей с сахарным диабетом жизненно важным НМГ когда будут», — обратилась Алина Мигранова и получила поддержку десятков жителей.

«Почему нет медикаментов для больных сахарным диабетом в Ишимбайской ЦРБ. Когда будут?», — написала вопрос Ольга Никифорова.

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Источник: news102.ru
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