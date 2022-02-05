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Жители Башкирии устроили давку на входе в гипермаркет, объявивший распродажу перед закрытием

Жители Башкирии устроили давку на входе в гипермаркет, объявивший распродажу перед закрытием

09:59, 05 фев 2022

Утром 4 февраля жители Уфы устроили давку на входе в гипермаркет «Карусель», который объявил распродажу в связи с закрытием. Видео столпотворения из десятков человек появилось в соцсетях. По словам автора ролика, запись была сделана в девять часов утра, когда магазин только открывается.

В комментариях под постом некоторые пользователи раскритиковали горожан, которые ради низких цен рискуют здоровьем, в то время как в Уфе и Башкирии регистрируются антирекорды по росту заболевших COVID-19.

– У людей нет уважения к себе. Чем так толпиться и рисковать, я лучше купил бы что надо по чуть выше цене, – отметил один уфимец.

Напомним, единственный гипермаркет «Карусель» в Уфе закроется 6 февраля. С 4 февраля в магазине действуют 50-процентные скидки на все товары.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
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