Погода в Башкирии 6 февраля 2022 года: небольшой снег и похолодание

10:34, 06 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 февраля. По информации синоптиков, в республике в ближайшие два дня ожидается похолодание и снег. Температура опустится до -21°С.



6 февраля местами пройдет местами небольшой снег. Ветер пообещали восточный умеренный. Температура воздуха днем -2,-7°С.







7 февраля также местами небольшой снег, днем по югу республики до умеренного. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°С, при прояснениях -16,-21°С, днем -4,-9°С.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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