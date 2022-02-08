В Башкирии скончался депутат Курултая Ильдар Тимергалин

18:45, 08 фев 2022

Сегодня, 8 февраля, на 62-ом году жизни скончался депутат Курултая Башкирии Ильдар Тимергалин. Об этом сообщили в Госсобрании республики.



«Известный государственный и общественный деятель, депутат Государственного Собрания республики трех созывов, Ильдар Сагитович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Многие годы он отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял республиканские агропромышленные предприятия, занимал высокую должность заместителя премьер-министра правительства РБ», — выразил соболезнования председатель регионального парламента Константин Толкачев.



Ильдар Тимергалин родился 30 июля 1960 года в селе Петровское Ишимбайского района, окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1977 году рабочим Буздякского районного объединения «Сельхозтехника».



В 2014–2016 годах занимал должность заместителя премьер-министра правительства РБ. С 2018 года — депутат Госсобрания РБ. Был награжден Почетной грамотой РБ, ведомственными грамотами и медалями. Заслуженный работник сельского хозяйства республики.



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Фото: соцсети