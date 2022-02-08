Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончался депутат Курултая Ильдар Тимергалин

В Башкирии скончался депутат Курултая Ильдар Тимергалин

18:45, 08 фев 2022

Сегодня, 8 февраля, на 62-ом году жизни скончался депутат Курултая Башкирии Ильдар Тимергалин. Об этом сообщили в Госсобрании республики.

«Известный государственный и общественный деятель, депутат Государственного Собрания республики трех созывов, Ильдар Сагитович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Многие годы он отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял республиканские агропромышленные предприятия, занимал высокую должность заместителя премьер-министра правительства РБ», — выразил соболезнования председатель регионального парламента Константин Толкачев. 

Ильдар Тимергалин родился 30 июля 1960 года в селе Петровское Ишимбайского района, окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1977 году рабочим Буздякского районного объединения «Сельхозтехника».

В 2014–2016 годах занимал должность заместителя премьер-министра правительства РБ. С 2018 года — депутат Госсобрания РБ. Был награжден Почетной грамотой РБ, ведомственными грамотами и медалями. Заслуженный работник сельского хозяйства республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: