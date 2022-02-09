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Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы

Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы

09:18, 09 фев 2022 Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 9 и 10 февраля. Метеорологи пообещали ухудшение погоды в регионе. По информации синоптиков, на дорогах в республике ожидается снежный накат, гололедица, ночью и утром туман.

9 февраля местами пройдет небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем -5,-10°.

10 февраля также ожидается небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежный накат и гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днем -4,-9°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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