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Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели

Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели

08:32, 10 фев 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 10 и 11 февраля. Метеорологи предупредили, что в регионе ожидается снег, снежные накаты и заносы, а также гололедица.

10 февраля пообещали небольшой снег, по западу до умеренного; в отдельных районах метель, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -5,-10°.

11 февраля ночью пройдет снег, а в отдельных районах метель, днем небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах ожидается снежный накат, гололедица, местами заносы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -3,-8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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