В Башкириина улицу выбросили коробку с 5 щенками

10:38, 10 фев 2022

В Кумертау коробку с пятью щенками выкинули на улицу. Инцидент случился накануне утром и попал на камеру видеонаблюдения.



На кадрах видео запечатлено, как на дороге останавливается внедорожник, из него выходит девушка. Достаёт из багажника коробку и оставляет рядом с забором магазина, а далее преспокойно уезжает. Позже одна из местных жительниц обнаружила картонный бокс и решила заглянуть внутрь.







Стоит отметить, что несколько малышей уже нашли новый дом, а оставшимся ищут новых хозяев. В свою очередь пользователи соцсетей требуют, чтобы девушку, оставившую коробку с щенками, нашли и наказали, поскольку из-за таких безответственных людей на улицах становится всё больше бездомных собак.





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Фото: скрин видео