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Погода в Башкирии 11 февраля 2022 года: сильные снегопады

Погода в Башкирии 11 февраля 2022 года: сильные снегопады

07:43, 11 фев 2022 Башгидрометцентр сообщает, что 11 февраля в Башкирии ожидаются обильные снегопады, метели и усиление ветра до 18 м/с, причиной которых будет активный фронтальный раздел. В выходные регион так же останется под влиянием непогоды. 

По информации метеорологов, в республике ожидается снежный накат, снежные заносы, гололедица и снежная каша. В выходные также пообещали снег со снежными заносами.

Синоптики отметили, что в последующие дни температурный фонд в регионе не изменится. Ночью температура будет в пределах -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°, местами до -13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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