Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончалась 21-летняя Люба Клевец, которая всю жизнь провела в кровати из-за прививки

В Башкирии скончалась 21-летняя Люба Клевец, которая всю жизнь провела в кровати из-за прививки

19:35, 11 фев 2022

Девушка жила в селе Кузьминовка Стерлитамакского района. Ее мама - Светлана - рассказала КП, что девочка родилась совершенно здоровой.

В год ребенку сделали прививку и у нее сначала поднялась температура, начали постепенно слабеть, а потом и вовсе отказали ноги. В итоге девочка не смогла больше ходить самостоятельно, не могла жевать твердую пищу и практически не разговаривала.

У Светланы остался пятилетний внук Данис. Сын Светланы отказался от ребенка. Где мать малыша - не уточняется. Данис имеет множество тяжелых диагнозов и находится на инвалидности.

Семье помогают волонтеры.

Если вы хотите поддержать семью, оставшуюся в такой непростой ситуации, можете сделать посильный вклад. Чтобы помочь семье финансово, свяжитесь с волонтером по номеру сли вы хотите помочь семье финансово, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8 (919) 616-60-26 (Регина Биргулиева).

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии на поминках зарезали отца умершего парня.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамакский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: