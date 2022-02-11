В Башкирии скончалась 21-летняя Люба Клевец, которая всю жизнь провела в кровати из-за прививки

19:35, 11 фев 2022

Девушка жила в селе Кузьминовка Стерлитамакского района. Ее мама - Светлана - рассказала КП, что девочка родилась совершенно здоровой.



В год ребенку сделали прививку и у нее сначала поднялась температура, начали постепенно слабеть, а потом и вовсе отказали ноги. В итоге девочка не смогла больше ходить самостоятельно, не могла жевать твердую пищу и практически не разговаривала.







У Светланы остался пятилетний внук Данис. Сын Светланы отказался от ребенка. Где мать малыша - не уточняется. Данис имеет множество тяжелых диагнозов и находится на инвалидности.



Семье помогают волонтеры.





Если вы хотите поддержать семью, оставшуюся в такой непростой ситуации, можете сделать посильный вклад. Чтобы помочь семье финансово, свяжитесь с волонтером по номеру сли вы хотите помочь семье финансово, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8 (919) 616-60-26 (Регина Биргулиева).



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии на поминках зарезали отца умершего парня.





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