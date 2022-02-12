Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание

09:01, 12 фев 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 12 и 13 февраля. Метеорологи предупредили, что в регионе ожидается снег и гололедица. Температура воздуха опуститься до -22°.



12 февраля пообещали небольшой снег, местами до умеренного, в южных районах сильный снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.







13 февраля пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -17,-22°, днем -4,-9°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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