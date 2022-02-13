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В столице Башкирии ужесточили антиковидные ограничения

В столице Башкирии ужесточили антиковидные ограничения

12:10, 13 фев 2022

Глава уфимской администрации Сергей Греков принял решение ужесточить антиковидные ограничения из-за нестабльной эпидемиологической обстановки. Соответствующий указ появился на сайте мэрии столицы. Руководитель муниципалитета подписал его 10 февраля.

Согласно принятому решению, теперь жителям города нельзя будет собираться более 30 человек в одном помещении. Также на неопределенный срок перенесут все конкрусы, фестивали и любые другие культурно-массовые мероприятия. 

Точная дата окончания ограничительных мер неизвестна. Для этого будет издано особое распоряжение.

Ранее сообщалось о том, что В России предлагают ввести возможность дистанционной выписки лекарств и их доставки на дом. С инициативой позволить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты выступил главный врач больницы №40 города Москвы, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко на всероссийском форуме «Деловая Россия» 3 февраля 2022 года. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Уфа
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