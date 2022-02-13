В столице Башкирии ужесточили антиковидные ограничения

12:10, 13 фев 2022

Глава уфимской администрации Сергей Греков принял решение ужесточить антиковидные ограничения из-за нестабльной эпидемиологической обстановки. Соответствующий указ появился на сайте мэрии столицы. Руководитель муниципалитета подписал его 10 февраля.







Согласно принятому решению, теперь жителям города нельзя будет собираться более 30 человек в одном помещении. Также на неопределенный срок перенесут все конкрусы, фестивали и любые другие культурно-массовые мероприятия.



Точная дата окончания ограничительных мер неизвестна. Для этого будет издано особое распоряжение.

Ранее сообщалось о том, что В России предлагают ввести возможность дистанционной выписки лекарств и их доставки на дом. С инициативой позволить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты выступил главный врач больницы №40 города Москвы, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко на всероссийском форуме «Деловая Россия» 3 февраля 2022 года.





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