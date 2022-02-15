Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 15 февраля 2022 года: туман и гололедица

Погода в Башкирии 15 февраля 2022 года: туман и гололедица

08:05, 15 фев 2022 Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 15 и 16 февраля. По информации синоптиков, на дорогах республики в ближайшие два дня ожидается снежный накат, гололедица, туман с видимостью 500-1000м. Температура опустится до -20°С.

15 февраля местами пройдет местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный Температура воздуха днем -3,-8°, по востоку до -13°.

16 февраля также местами небольшой снег, днем по югу республики до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 февраля 2022 года: снежные заносы и метели
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица
Погода в Башкирии 7 февраля 2022 года: будет морозно
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 7 февраля 2022 года: будет морозно
Погода в Башкирии 6 февраля 2022 года: небольшой снег и похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 февраля 2022 года: небольшой снег и похолодание
Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 1 февраля 2022: снежный накат и гололедица


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: