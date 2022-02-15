Погода в Башкирии 15 февраля 2022 года: туман и гололедица
08:05, 15 фев 2022Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 15 и 16 февраля. По информации синоптиков, на дорогах республики в ближайшие два дня ожидается снежный накат, гололедица, туман с видимостью 500-1000м. Температура опустится до -20°С.
15 февраля местами пройдет местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный Температура воздуха днем -3,-8°, по востоку до -13°.
16 февраля также местами небольшой снег, днем по югу республики до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°.