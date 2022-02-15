Как жители России будут отдыхать в феврале и марте 2022 года
14:08, 15 фев 2022
Отдыхать жители региона будут 23 февраля и с 6 по 8 марта. Однако в субботу, 5 марта, придется выйти на работу. Об этом сообщили в Минтруда Башкирии.
Жителей Башкирии ждут выходные в среду 23 февраля и во вторник 8 марта. Об этом рассказали в Минтруда Башкирии.
Однако, это еще не все - помимо двух дат выходные выпадут и на 6, 7 марта, а рабочий день 22 февраля будет сокращенным, согласно ст. 112 ТК РФ. А вот суббота, 5 марта, будет являться рабочим днем, но сокращенным на один час, так как является предпраздничным.
Также известно, что у тех, кто берет отпуск, отпускные дни в период праздников не засчитываются (8 марта и 23 февраля).
Отметим, что в общей сложности в 2022 году все россияне будут отдыхать 118 дней. Информацию об этом озвучивал Минтруд России.