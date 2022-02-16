Погода в Башкирии 16 февраля 2022 года: прогнозируется потепление

08:10, 16 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 16 и 17 февраля. Синоптики сообщили, что в республике ожидается небольшой снег и плюсовая температура.



16 февраля днем местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2,-7°.







17 февраля ожидается потепление. Ветер пообещали южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°, местами до +1°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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