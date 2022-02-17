Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека

10:50, 17 фев 2022

Председатель ДУМ РБ и муфтий Башкирии Айнур Биргалин рассказал в социальных сетях, что вместе с друзьями спас на Бельском мосту мужчину. По его словам, все произошло в ночь на 17 февраля. Пострадавший лежал на обочине.







«Проезжая Бельский мост, заметили лежащего мужчину и решили помочь. Позвонили по номеру 112 и вызвали МВД и скорую. Службы сработали оперативно. Погрузили спасаемого и с чувством исполненного долга отправились домой», – рассказал он.



Пострадавшего госпитализировали. О том, что с ним произошло, неизвестно.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault".

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Фото: скриншот видео