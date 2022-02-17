Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека

Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека

10:50, 17 фев 2022

Председатель ДУМ РБ и муфтий Башкирии Айнур Биргалин рассказал в социальных сетях, что вместе с друзьями спас на Бельском мосту мужчину. По его словам, все произошло в ночь на 17 февраля. Пострадавший лежал на обочине. 

«Проезжая Бельский мост, заметили лежащего мужчину и решили помочь. Позвонили по номеру 112 и вызвали МВД и скорую. Службы сработали оперативно. Погрузили спасаемого и с чувством исполненного долга отправились домой», – рассказал он. 

Пострадавшего госпитализировали. О том, что с ним произошло, неизвестно. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
В Башкирии в собственном доме из-за пожара погиб 59-летний сельчанин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в собственном доме из-за пожара погиб 59-летний сельчанин
Массовая авария на Бельском мосту в Уфе
Происшествия в Башкирии
Массовая авария на Бельском мосту в Уфе
В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту
Экономика в Башкирии
В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту
В Белорецке на городской улице лежал без сознания окровавленный мужчина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке на городской улице лежал без сознания окровавленный мужчина
В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост
Общество в Башкирии
В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
Общество в Башкирии
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов
Общество в Башкирии
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: