Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека
10:50, 17 фев 2022
Председатель ДУМ РБ и муфтий Башкирии Айнур Биргалин рассказал в социальных сетях, что вместе с друзьями спас на Бельском мосту мужчину. По его словам, все произошло в ночь на 17 февраля. Пострадавший лежал на обочине.
«Проезжая Бельский мост, заметили лежащего мужчину и решили помочь. Позвонили по номеру 112 и вызвали МВД и скорую. Службы сработали оперативно. Погрузили спасаемого и с чувством исполненного долга отправились домой», – рассказал он.
Пострадавшего госпитализировали. О том, что с ним произошло, неизвестно.