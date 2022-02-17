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В 4 муниципалитетах Башкирии откроют медицинские колледжи

В 4 муниципалитетах Башкирии откроют медицинские колледжи

20:33, 17 фев 2022

В четырех муниципалитетах Башкирии планируют открыть медицинские колледжи. Об этом на «Здравчасе» сообщил вице-премьер – министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Новые учебные заведения появятся в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и в селе Месягутово. Сейчас медколледжи есть в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Туймазах, Салавате, Белебее, Белорецке и Сибае.

Максим Забелин отметил, что для Сибайского медицинского колледжа увеличат план приема.

Глава Республики Радий Хабиров поручил открыть медколледжи к 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось о том, что жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение
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