В 4 муниципалитетах Башкирии откроют медицинские колледжи

20:33, 17 фев 2022

В четырех муниципалитетах Башкирии планируют открыть медицинские колледжи. Об этом на «Здравчасе» сообщил вице-премьер – министр здравоохранения республики Максим Забелин.



Новые учебные заведения появятся в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и в селе Месягутово. Сейчас медколледжи есть в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Туймазах, Салавате, Белебее, Белорецке и Сибае.







Максим Забелин отметил, что для Сибайского медицинского колледжа увеличат план приема.



Глава Республики Радий Хабиров поручил открыть медколледжи к 1 сентября этого года.



Ранее сообщалось о том, что жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений.





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