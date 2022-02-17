В 4 муниципалитетах Башкирии откроют медицинские колледжи
20:33, 17 фев 2022
В четырех муниципалитетах Башкирии планируют открыть медицинские колледжи. Об этом на «Здравчасе» сообщил вице-премьер – министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Новые учебные заведения появятся в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и в селе Месягутово. Сейчас медколледжи есть в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Туймазах, Салавате, Белебее, Белорецке и Сибае.
Максим Забелин отметил, что для Сибайского медицинского колледжа увеличат план приема.
Глава Республики Радий Хабиров поручил открыть медколледжи к 1 сентября этого года.
Ранее сообщалось о том, что жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений.
Источник:
gorobzor.ru
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