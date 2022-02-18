В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия

17:47, 18 фев 2022

МЧС по РБ предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях. С 20:00 18 февраля до 20:00 19 февраля ожидается переменная облачность.



Днем по северо-западу республики пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.







Ветер южный, 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.



Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, по востоку до -14, -19 градусов, днем будет тепло — 0, -5 градусов, местами до -10 градусов.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 — 1000 метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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