В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия
17:47, 18 фев 2022
МЧС по РБ предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях. С 20:00 18 февраля до 20:00 19 февраля ожидается переменная облачность.
Днем по северо-западу республики пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.
Ветер южный, 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, по востоку до -14, -19 градусов, днем будет тепло — 0, -5 градусов, местами до -10 градусов. На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 — 1000 метров.