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В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия

17:47, 18 фев 2022

МЧС по РБ предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях. С 20:00 18 февраля до 20:00 19 февраля ожидается переменная облачность.

Днем по северо-западу республики пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Ветер южный, 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, по востоку до -14, -19 градусов, днем будет тепло — 0, -5 градусов, местами до -10 градусов.
На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 — 1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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