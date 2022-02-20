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Погода в Башкирии 20 февраля 2022: пройдет мокрый снег

Погода в Башкирии 20 февраля 2022: пройдет мокрый снег

09:40, 20 фев 2022

В Башкирии в ближайшие два дня пройдет мокрый снег. Как передают синоптики Башгидромета, в республику придет потепление.

Так, 20 февраля днем пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах до умеренного. Местами прогнозируются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах ожидаются снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,-5°.

В понедельник, 21 февраля, так же прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем -3,+2°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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