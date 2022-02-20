Какая погода ждет жителей Башкирии в марте 2022 года

10:04, 20 фев 2022

Зима неумолимо приближается к своему завершению. Еще десять дней, и наступит март. Какую погоду нам несёт первый месяц весны? Что обещают синоптики?







Портал Гисметео даёт прогноз на последние дни календарной зимы и на начало марта.



Интересно, что в дневное время с 24-го по 28-е февраля метеорологи стабильно прогнозируют +1 градус. Ночью около нуля и небольшой минус.



Зато в первые дни марта прогнозируется понижение дневной температуры воздуха до стабильно отрицательных отметок днём. 1-го и 2-го марта днём -3 градуса, ночью от -5 до -7 градусов по Цельсию. Днём 3-го и 4-го марта -2 градуса, ночью столбик термометра опустится до -5, -6 градусов.

К тому же, и в последние дни зимы, и в первые дни весны будет пасмурно —ожидается довольно большое количество осадков в виде снега.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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