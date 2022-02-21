Элвин Грей снялся в передаче "Привет, Андрей!"

08:10, 21 фев 2022

Певец из Уфы Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, принял участие в съемках передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Как сообщил артист в соцсетях, выпуск можно будет увидеть 4 марта в 17:55 на канале «Россия 1».



«Вы увидите мою жизнь немного с другой стороны. И услышите ответы на часто задаваемые вопросы», – заинтриговал исполнитель.







В съемках выпуска также участвовал певец Эльбрус Джанмирзоев. У него и Элвина Грея есть совместная песня «Пошел налево».



Ранее сообщалось о том, что певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о проблемах телевизионного проекта «Яңы Моң». Как объяснил артист в соцсетях, шоу было организовано на средства гранта главы Башкирии в размере 30 млн рублей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Элвина Грея