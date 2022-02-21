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Погода в Башкирии 21 февраля 2022: мокрый снег и потепление

Погода в Башкирии 21 февраля 2022: мокрый снег и потепление

08:13, 21 фев 2022

В Башкирии в ближайшие два дня продолжит идти мокрый снег. По прогнозам синоптиков Башгидромета, в республике сохранится теплая погода.

В понедельник, 21 февраля, днем пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, местами ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируются снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.

В республике 22 февраля пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами до умеренных. В отдельных районах ожидаются гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, при прояснениях до -12°, днем +2,-3°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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