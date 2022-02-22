Погода в Башкирии 22 февраля 2022: мокрый снег и гололедица

07:50, 22 фев 2022









сообщил, что в республике 22 и 23 февраля ожидается мокрый снег, гололедица, снежный накат. Температура воздуха достигнет +2°.22 февраля пообещали небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег. Также в некоторых районах ожидается гололед и гололедица и снежный накат. Температура воздуха днем составит +1,-4°.

23 февраля ожидается также мокрый снег, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер по прогнозу будет юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -3,+2°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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