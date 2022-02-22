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В Уфе разместят почти 1000 беженцев из ДНР и ЛНР

В Уфе разместят почти 1000 беженцев из ДНР и ЛНР

09:53, 22 фев 2022 Уфа примет 920 беженцев из Луганской и Донецкой республик. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

По его словам, в Уфе организовали пункты временного размещения для беженцев.

— В связи со сложной военной обстановкой на территории республики объявлена эвакуация. В Башкирию прибывает более 2 тысяч человек вынужденных переселенцев. В целях подготовки приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик 21 февраля издано распоряжение КЧС об обеспечении готовности пунктов временного размещения, создан оперативный штаб по приему вынужденных переселенцев. Подготовлены к развертыванию и проверены пункты временного размещения общей вместимостью 370 человек, — сказал Гафаров.

Также Гафаров отметил, что сегодня чиновники подготовят пункты временного размещения на 550 человек.

— В данный момент идет обследование этих двух дополнительных мест. В настоящее время решается вопрос по организации питания, продовольственного, медицинского, психологического, бытового, транспортного обеспечения прибывающих граждан. Большинство уфимцев воспринимают чужую беду с пониманием, — сообщил он.

Ратмир Мавлиев поручил доложить на следующей оперативке, что было сделано для оказания помощи и поддержки жителей наших братских республик.

— Поручаю главам районов держать этот вопрос на контроле, — сказал мэр.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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