В Уфе разместят почти 1000 беженцев из ДНР и ЛНР
09:53, 22 фев 2022 Уфа примет 920 беженцев из Луганской и Донецкой республик. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.
По его словам, в Уфе организовали пункты временного размещения для беженцев.
— В связи со сложной военной обстановкой на территории республики объявлена эвакуация. В Башкирию прибывает более 2 тысяч человек вынужденных переселенцев. В целях подготовки приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик 21 февраля издано распоряжение КЧС об обеспечении готовности пунктов временного размещения, создан оперативный штаб по приему вынужденных переселенцев. Подготовлены к развертыванию и проверены пункты временного размещения общей вместимостью 370 человек, — сказал Гафаров.
Также Гафаров отметил, что сегодня чиновники подготовят пункты временного размещения на 550 человек.
— В данный момент идет обследование этих двух дополнительных мест. В настоящее время решается вопрос по организации питания, продовольственного, медицинского, психологического, бытового, транспортного обеспечения прибывающих граждан. Большинство уфимцев воспринимают чужую беду с пониманием, — сообщил он.
Ратмир Мавлиев поручил доложить на следующей оперативке, что было сделано для оказания помощи и поддержки жителей наших братских республик.
— Поручаю главам районов держать этот вопрос на контроле, — сказал мэр.