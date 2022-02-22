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В Башкирию поезд с беженцами из ДНР и ЛНР пока не направлен

В Башкирию поезд с беженцами из ДНР и ЛНР пока не направлен

15:14, 22 фев 2022

В Башкирию поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик пока не направлен, сообщили в МЧС Ростовской области, через которую проходит транзит. В ведомстве пояснили, что информация о трансферах поступает оперативно, но среди принимающих сторон первой очереди нашей республики пока нет.

— Я не опровергаю и не отрицаю, — подчеркнул специалист ростовского МЧС. — Просто пока информации об этом нет.

Однако источник Уфа1 сообщил, что один из поездов с беженцами направится в сторону Башкирии, но до нее не доедет.

— Он будет идти в Пензу. По Уфе никакой информации нет, — рассказал наш собеседник. — Вообще наблюдается недобор желающих. Изначально их было больше, но, похоже, после вчерашней речи Путина многие передумали и решили остаться.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением. Ранее ряд политиков и экспертов заявляли, что обострение конфликта с Украиной в самое ближайшее время может привести к войне. Однако Путин пока лишь сообщил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Тем временем в Башкирии заявили, что готовы принять около 2000 жителей республик, которым понадобится эвакуация.

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Источник: ufa1.ru
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