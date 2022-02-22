Советник главы Башкирии Ольга Сарапулова заявила, что ей «стыдно жить в такой стране»

15:24, 22 фев 2022

К такому умозаключению чиновница пришла столкнувшись с государственной медициной, когда помощь понадобилась её детям, об этом она сообщила у себя в соцсетях 22 февраля.







Пост Ольга Сарапулова обозначила как «Суровый патриотизм». Она рассказала о том, что в скором времени обоим её детям нужно решать вопросы по здоровью, уточнила она и тот факт, что необходимые детям услуги бесплатно не предоставляются и озвучила их стоимость 48 тысяч рублей одна и 28 тысяч рублей другая.



Но удивило Ольгу Сарапулову другое. Она намеревалась бесплатно пройти необходимое перед процедурами обследование, в которое входят анализы крови, сделать кардиограмму, а также получить заключения от докторов. Но сделать это оказалось не так-то просто.

"Запись на ЭКГ — на конец марта, для анализов на RW, Вич, коагулограмму — нет реактивов, приходите через неделю, а лучше две. Пришлось снова обратиться к платной медицине и решить вопрос в течении 1 часа. Но за 8 700. Мне очень стыдно жить в такой стране", - написала Ольга Сарапулова.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram