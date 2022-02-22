В Уфе умерла бабушка Тоня, питавшаяся из-за отсутствия еды одуванчиками

20:41, 22 фев 2022

В Уфе ушла из жизни 85-летняя Антонина Григорьевна из Максимовки, которая прославилась в интернете как «баба Тоня», питавшаяся одуванчиками из-за голода. О печальной вести сообщили волонтеры, которые помогали пенсионерке.







«Сегодня баба Тоня умерла в больнице. Инфаркт», – коротко сообщили добровольцы.



История 84-летней пенсионерки из уфимского поселка Максимовки прогремела на всю Уфу в 2019 году. Неравнодушные обратили внимание на бабушку, которая ела одуванчики и плакала.



Ранее сообщалось, что за бабушкой ухаживает внучка, которая еженедельно делает уборку в доме и обеспечивает ее продуктами.

Позже стало известно, что пенсионерка имела задолженность по счетам за газ, поэтому женщина не могла приготовить еду и вскипятить чайник. Менее чем через год у бабушки вновь появились проблемы из-за поломки газового котла. Тогда ей помогли волонтеры.





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