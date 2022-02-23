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Погода в Башкирии 23 февраля 2022: мокрый снег

Погода в Башкирии 23 февраля 2022: мокрый снег

09:15, 23 фев 2022

В Башкирии продолжит идти мокрый снег. Как сообщают синоптики Башгидромета, в ближайшие два дня в республике прогнозируется теплая погода.

Так, 23 февраля днем по югу республики существенных осадков не ожидается. В отдельных районах прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -3,+2°.

В республике 24 февраля ночью пройдет мокрый снег, по югу небольшой снегопад, днем – небольшой мокрый снег. В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -2,+3°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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