Погода в Башкирии 24 февраля 2022: мокрый снег и гололедица

08:07, 24 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике в ближайшие два дня ожидается не самая благоприятная погода. В начале недели 24 и 25 февраля пообещали мокрый снег, гололедицу и снежные накаты.







В понедельник, 24 февраля, вдобавок к этому добавили налипание мокрого снега на проводах и деревьях и снежные заносы. Ожидаются также и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит -2,+3°.



25 февраля местами пройдет небольшой снег, на дорогах также ожидается снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем +1,-4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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