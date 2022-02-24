Погода в Башкирии 24 февраля 2022: мокрый снег и гололедица
08:07, 24 фев 2022
Башгидрометцентр сообщил, что в республике в ближайшие два дня ожидается не самая благоприятная погода. В начале недели 24 и 25 февраля пообещали мокрый снег, гололедицу и снежные накаты.
В понедельник, 24 февраля, вдобавок к этому добавили налипание мокрого снега на проводах и деревьях и снежные заносы. Ожидаются также и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит -2,+3°.
25 февраля местами пройдет небольшой снег, на дорогах также ожидается снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем +1,-4°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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