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В Башкирии планируется включение сирен

В Башкирии планируется включение сирен

10:40, 24 фев 2022

В Башкирии включили сирены. Как сообщили в республиканском министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 24 февраля, проходит проверка систем оповещения.

Мероприятия начнутся в 10:30.

— На всей территории республики планируется проверка системы оповещения населения (кратковременное включение сирен), — сообщили в МЧС Башкирии.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военных действий в Донецкой народной республике. Ранее он подписал указ о признании независимости этой территории.

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Источник: ufa1.ru
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