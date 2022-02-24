В Башкирии планируется включение сирен
10:40, 24 фев 2022
В Башкирии включили сирены. Как сообщили в республиканском министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 24 февраля, проходит проверка систем оповещения.
Мероприятия начнутся в 10:30.
— На всей территории республики планируется проверка системы оповещения населения (кратковременное включение сирен), — сообщили в МЧС Башкирии.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военных действий в Донецкой народной республике. Ранее он подписал указ о признании независимости этой территории.
Источник:
ufa1.ru
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