Погода в Башкирии 25 февраля 2022: мокрый снег

08:11, 25 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 25 и 26 февраля. По прогнозу метеорологов, в республике ожидаются снегопады и похолодание до -20°.



25 февраля сообщили, что в регионе ожидается мокрый снег, ветер пообещали умеренный западный. Температура воздуха днем составит +3,-2°.



26 февраля пройдет без осадков. Ветер по прогнозу ожидается южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, местами -15,-20°, днем +1,-4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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