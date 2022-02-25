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Погода в Башкирии 25 февраля 2022: мокрый снег

Погода в Башкирии 25 февраля 2022: мокрый снег

08:11, 25 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 25 и 26 февраля. По прогнозу метеорологов, в республике ожидаются снегопады и похолодание до -20°. 

25 февраля сообщили, что в регионе ожидается мокрый снег, ветер пообещали умеренный западный. Температура воздуха днем  составит +3,-2°.

26 февраля пройдет без осадков. Ветер по прогнозу ожидается южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, местами -15,-20°, днем +1,-4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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