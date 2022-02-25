Жители Башкирии оказались отрезанными в селе, из-за снегопадов

08:16, 25 фев 2022

Жительница Аскинкого района Башкирии Гульназ Исламова попросила помощи в соцсетях. Село Кубиязы, где проживает около полутора тысяч человек, оказалось оторвано от внешнего мира. Дети по несколько дней могут не посещать школу из-за заваленных снегом дорог. Мало того что жители не могут выехать из села, так и въехать туда никому не удается. Скорая попросту не проедет.







«Вторые сутки не можем выехать в школу. Это уже не первый случай. Бывает, неделями не чистят. У меня бабушка больная, лежачая. Ей в любой момент может потребоваться скорая помощь. Это уже крик души. Все село страдает от этого. По нашим дорогам нельзя пешком ходить, не то что ездить. Страдают школьники, пожилые люди», – написала Гульназ.



В администрации Аскинского района объяснили, что техника попросту не успевает убирать снег из-за обильных осадков. Однако власти пообещали, что сегодня в селе Кубиязы наведут порядок на всех улицах.

«Вчера и сегодня техника занята на расчистке улиц села Кубиязы. Из-за обильных осадков успеть везде не могут. Но в течение дня сегодня, 24 февраля, дойдут до каждой улицы», – пояснили в администрации Аскинского района.

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