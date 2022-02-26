В Башкирии сократили на работе участника флешмоба в поддержку пчеловодов

09:56, 26 фев 2022

Житель Ишимбайского района Башкирии Амир Рахимов, выступавший с другими активистами против передачи местных земель французскому инвестору для организации промышленного производства меда, получил уведомление о сокращении на работе.







Семь лет мужчина трудился мастером участка Ишимбайского ДРСУ АО «Башкиравтодор». «Сокращение штатов вызвано тем, что пять ДРСУ объединяются в одно. Я не думал, что уволят именно меня, ведь есть сотрудники с гораздо меньшим опытом работы. К тому же у меня предпенсионный возраст. До пенсии мне осталось 3,5 года», - сказал он.



Уведомление Амир Рахимов получил после митинга и несанкционированного флешмоба в поддержку местных пасечников. Он и сам является пчеловодом. Рабочее место ему предстоит покинуть с 12 апреля.

Напомним, другого активиста и участника флешмоба Карима Султанбаева задержали полицейские, после чего местный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за отсутствие защитной медицинской маски во время акции.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram