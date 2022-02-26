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Специалисты рассказали, стоит ли срочно снимать наличку с банковской карты

Специалисты рассказали, стоит ли срочно снимать наличку с банковской карты

10:04, 26 фев 2022

В российских городах люди выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять деньги. Очевидцы сообщают, что длинные очереди наблюдаются и в Уфе: люди спешат обналичить деньги.

Между тем, эксперты не советуют бежать к банкоматам и экстренно снимать наличку. Ситуацию комментирует управляющий банком «Открытие» в РБ Айдар Зубаиров.

«Все российские банки к этому моменту абсолютно ликвидны. Запасов денежных средств достаточно. Более того, люди сейчас практически не пользуются наличными. Все операции проводятся с использованием банковских карт. Никаких проблем с расчетами по картам, с наличными внутри РФ нет, — говорит эксперт. — Что касается снятия наличных денег в банкоматах, с вкладов — смысла этого делать нет. Потому что все расчеты, как я уже отметил, осуществляются с использованием банковских карт.

В наличном виде рубли хранить можно, но я бы не рекомендовал. С повышением ключевой ставки банки создали привлекательные условия для вкладов — ставки выросли до 8-10 процентов. В такие моменты, когда падают фондовые рынки, я бы посоветовал обратить внимание на покупку акций крупнейших сырьевых компаний, которые являются мировыми лидерами в своих областях. Акции сейчас явно недооценены.

Что касается операций с валютой, то здесь вопрос сложнее. Если вы собираетесь потратить ее для поездок, то смысл купить наличные есть. Если нет, то сейчас по таким курсам покупать валюту очень опасно. Курсы валют могут откатиться к предыдущим значениям. Как вариант, можно купить валюту и держать ее на счете».

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Источник: i-gazeta.com
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