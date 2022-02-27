Погода в Башкирии сегодня, 27 февраля 2022: резкие перепады температуры

10:02, 27 фев 2022

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в воскресенье, 27 февраля, в республике ожидается небольшой мокрый снег. Ветер придет с юго-востока. Ночью столбик термометра опустится до -2°, -7°, при прояснениях -13°. Днем потеплеет до 0°, +5°.



МЧС Башкирии предупреждает о том, что утром ожидается гололед. Автолюбителям стоит быть внимательнее – местами на дорогах туман, видимость 500 метров и менее.







Последний день зимы, 28 февраля, пройдет без осадков. Ночью температура будет в пределах от -4° до -9°, при прояснениях – до -15°. Днем воздух прогреется до +2°, -3°. Ветер сменит направление на северное.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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