Погода в Башкирии 1 марта 2022: прогнозируется небольшое похолодание
08:12, 01 мар 2022
Башгидрометцентр дал прогноз погоды на первые два дня весны. По ожиданиям синоптиков, температура воздуха ночью будет доходить до -15°.
1 марта пообещали слабый переменный ветер, осадков не будет. Температура воздуха днем составит-1,+4°.
2 марта также пройдет без существенных осадков. Ветер пообещали северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами до -15°, днем -3,+2°, в горных районах до +6°.