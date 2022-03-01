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Погода в Башкирии 1 марта 2022: прогнозируется небольшое похолодание

Погода в Башкирии 1 марта 2022: прогнозируется небольшое похолодание

08:12, 01 мар 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на первые два дня весны. По ожиданиям синоптиков, температура воздуха ночью будет доходить до -15°. 

1 марта пообещали слабый переменный ветер, осадков не будет. Температура воздуха днем составит-1,+4°.

2 марта также пройдет без существенных осадков. Ветер пообещали северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами до -15°, днем -3,+2°, в горных районах до +6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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