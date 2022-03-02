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Погода в Башкирии 2 марта 2022 года: скачки температуры от -15°до +5°

Погода в Башкирии 2 марта 2022 года: скачки температуры от -15°до +5°

08:11, 02 мар 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 2 и 3 марта. Синоптики пообещали туман, гололедицу и слабый ветер. Температура воздуха дойдет до +5°.

По информации метеорологов, сегодня, 2 марта, ожидается туманная погода с гололедом. Температура воздуха днем составит  +1,-4°, в горных районах до +4°.

3 марта пообещали умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -3,+2°, в горных районах до +5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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