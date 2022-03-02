В Уфе воспитателям детсада урезали премию

09:51, 02 мар 2022

Жительница Уфы рассказала о крайне неприятной ситуации, которая сложилась в детском саду № 225 в Советском районе. По ее словам, из-за того что родители не вносят вовремя плату за питание своих детей, воспитателям урезают премию.







— Считаю, что это абсолютно не взаимосвязанные вещи. Воспитатель несет ответственность за наших детей, воспитывает, обучает, помогает нам, родителям, со спокойной душой идти на работу. Следить за оплатой по питанию воспитатель не обязан, это не лежит в его поле ответственности, пусть руководящее звено садика по-другому решает этот вопрос, не посредством кошелька воспитателя, — возмутилась женщина.



Молодая мама отметила, что в некоторых группах всего один воспитатель, зарплата у них и так небольшая, а им еще и премию урезают.

— Воспитатели нашего садика прекрасны, но не понимаю, откуда столько сил и терпения к этой несправедливости! Конечно, очень бы хотела, чтобы зарплаты подняли всем воспитателям и всему младшему персоналу и не урезали им премию. Мы доверяем этим людям самое дорогое, что у нас есть: наших детей! — добавила уфимка.





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